Vida Urbana Corpo de mulher encontrado próximo a UFT em Palmas é identificado IML descobriu que a mulher tem 32 anos, mas seu nome não foi divulgado

Através do Instituto de Identificação em parceria com o Instituto Médico Legal (IML), a Polícia Civil informou nesta quinta-feira, 30, descobriu a identidade de uma mulher encontrada morta na região Norte de Palmas, próximo a Universidade Federal do Tocantins (UFT), no último domingo. Conforme a Polícia, o corpo da mulher estava em avançado estado de composição e não ...