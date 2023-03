O corpo de Dayanne Sousa de Aguiar, de 26 anos, desaparecida desde a madrugada de segunda-feira, 13, foi encontrado no Rio Manuel Alves na tarde de quinta-feira, 16. Os Bombeiros que realizavam buscas no entorno do rio desde quarta-feira, 15, fizeram a retirada do corpo da água e entregaram à equipe de perícia técnica, conforme a corporação.

Dayanne tinha deficiência mental e desapareceu após sair da casa onde morava, localizada no centro do município de Rio da Conceição, região sudeste do Estado.

A lavradora Núbia Sousa de Aguiar Arcanjo, de 36 anos, irmã da vítima, havia feito o registro policial, comunicando o desaparecimento. Por volta das 6h da manhã de segunda, Núbia acordou e percebeu que a irmã não estava mais em casa.

Núbia informou ao JTo na quarta-feira, 15, que na segunda-feira havia começado a procurar por Dayanne porque ficou apreensiva ao ver que já era noite e a irmã não havia retornado para casa.

A lavradora contou que ficou sabendo por terceiros que disseram ter visto Dayanne tomando banho de rio e então a família acionou o CBM, que iniciou as buscas.

Dayanne morava com a filha de 7 anos, dois irmãos e os sobrinhos e fazia uso de medicamentos controlados contínuos.