Vida Urbana Corpo de mulher é encontrado e recuperado de rio Santo Antônio, que fica próximo a BR-242 Bombeiros levaram cerca de três horas para finalizar o resgate do corpo; Polícia Civil iniciou as investigações para descobrir a causa da morte da vítima

Atualizada às 16:03 Após três horas de ação, o corpo de uma mulher, que estava no rio Santo Antônio, foi recuperado nesta segunda-feira, 25, na zona rural de Gurupi, Sul do Estado. O corpo não tinha a mão esquerda e nem o pé direito. A mulher não foi identificada. Conforme o Corpo de Bombeiros, que realizou a ação, o corpo estava no local havia alguns dias ...