Redação Jornal do Tocantins

Mateus Ferreira Ramos de 23 anos morreu afogado no rio Balsas, localizado próximo a Praia Paraíso, em Pindorama, sudeste do Tocantins.

O afogamento ocorreu no final da tarde, por volta das 17h, de quinta-feira, 7. O corpo de Mateus foi localizado nesta sexta-feira, 8, no fundo do rio, a 3 metros de profundidade e aproximadamente 12 metros da margem.

Segundo os bombeiros, antes de se afogar, Mateus jogava vôlei nas margens do rio, próximo à ponte da TO-130. Ele entrou no rio, ainda na margem, perdeu o contato com o solo e afundou, pois não sabia nadar.

Os bombeiros também informaram que a Polícia Militar foi acionada três horas após o afogamento, às 20h.