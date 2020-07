Vida Urbana Corpo de jovem encontrado morto em casa é exumado e material colhido para esclarecimento do caso Exames com material colhido em exumação irá identificar se morte aconteceu de causas naturais ou houve um assassinato, como chegou a suspeita a Polícia Civil devido a falta de atestado de óbito

A Polícia Civil realizou a exumação do corpo de Josivam Silva Fidélis, de 28 anos, para coletar mais indícios que possam auxiliar a esclarecer as circunstâncias de sua morte, em Rio do Bois. Encontrado morto na madrugada do dia 14 de junho, em um dos cômodos de sua residência, o jovem havia sido enterrado sem observância aos procedimentos legais e não possuía atestado d...