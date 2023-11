A Polícia Civil (PC) localizou o corpo do jovem Wriel Hélio Rodrigues Oliveira, 26 anos, na manhã de sábado, 11, enterrado à margem de um córrego próximo ao setor Vila Regina, em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do Estado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o desaparecimento do jovem foi registrado pelos familiares no dia 20 de setembro.

Um adolescente de 17 anos, suspeito de ter cometido o crime, foi apreendido. Um segundo suspeito de 26 anos está foragido.

O delegado titular da 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC - Paraíso do Tocantins), responsável pela investigação, Antonio Onofre de Oliveira Filho, informou por meio da assessoria que de início o caso era tratado como desaparecimento, mas nas primeiras diligências, surgiu a suspeita de que Wriel poderia ser vítima de homicídio cometido por integrantes de uma facção criminosa.

“Conseguimos elementos que apontaram que o adolescente e um comparsa adulto foram os autores. Ao verificarmos que esse adolescente tinha um mandado de busca e apreensão em aberto, demos cumprimento ao mandado e, consequentemente, ele confessou o crime e disse onde teria enterrado o cadáver da vítima que era apenas usuária de drogas”, explicou o delegado.

Motivação

Segundo o delegado, as investigações apontaram que a motivação para o crime seria uma desconfiança dos autores em relação à vítima.

“Os autores suspeitavam que a vítima estaria delatando traficantes para a polícia, o que para eles é algo inaceitável. O próprio adolescente declarou ser simpatizante de uma facção criminosa e que já teria cometido pelo menos outros dois homicídios”, destacou.

Conforme relato do adolescente apreendido, Wriel foi capturado em “boca de fumo” pertencente aos autores, no setor Vila Regina, local onde foi severamente torturado.

“Em seguida, eles levaram a vítima toda machucada até as proximidades de um córrego no mesmo setor. Lá cavaram uma cova rasa, mandaram a vítima entrar dentro da cova, e depois desferiram diversos golpes de faca, abrindo o corpo da vítima, cortando a vítima toda. Foram para mais de 20 perfurações com golpes de faca, segundo relatos do autor”, informou o delegado.

Ainda conforme a pasta, o adolescente foi encaminhado para a sede da 6ª DEIC, e autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de ocultação de cadáver, e ainda responderá pelos homicídios praticados.

Após os procedimentos legais, o adolescente será encaminhado para uma unidade do sistema socioeducativo.

O corpo da vítima foi recolhido pelo Núcleo de Medicina Legal de Paraíso, onde passará por exames de necropsia e antropologia forense.

Devido ao avançado estado de putrefação, o cadáver ainda passará por exame de DNA para confirmação de identificação genética, para então ser liberado aos familiares.