Vida Urbana Corpo de jovem de 24 anos soterrado em poço é resgatado pelos bombeiros Acidente aconteceu na tarde de terça-feira, 23, no município de Praia Norte, região do Bico do Papagaio

Resgatado o corpo do jovem de 24 anos, identificado como João Francisco de Souza, que ficou soterrado ao trabalhar na escavação de um poço no bairro Agrovila, município de Praia Norte, região do Bico do Papagaio, localizado nesta quarta-feira, 24, por volta das 4h55min. O chamado para o atendimento ao Corpo de Bombeiros da 3ª Companhia de Araguatins, extremo norte ...