O corpo de uma jovem identificada como Geovana Claudino de Oliveira, de 21 anos, que desapareceu no Rio Sono, em Aparecida do Rio Negro, região central do Estado, no domingo, 15, foi encontrado.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a equipe localizou Geovana Oliveira a cinco metros de profundidade e três da margem do rio.

De acordo com a Polícia Militar (PM) que atendeu a ocorrência por volta das 16h, servidores do Pronto Atendimento de Saúde da cidade informaram à equipe que foram procurados por parentes da vítima.

Conforme o relato aos servidores, os familiares disseram que tomavam banho no rio, quando a vítima se afogou junto com uma criança, e que uma mulher conseguiu tirar a criança, porém não deram conta de retirar a jovem.

Ainda segundo o CBM, o corpo ficou sob a responsabilidade da guarnição da polícia.