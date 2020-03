Vida Urbana Corpo de jovem de 20 anos aguarda familiares para liberação no IML de Palmas Parentes ou amigos que conheçam o Lucas Feitosa da Silva, de 20 anos, podem entrar em contato com o IML através do número (63) 3218-6840

O corpo de Lucas Feitosa da Silva, de 20 anos, segue no Instituto Médico Legal (IML) de Palmas aguardando a liberação por parte de parentes ou amigos. De acordo com a Superintendência de Polícia Civil Científica do Tocantins, o jovem é natural da cidade de Tucumã (PA) e está no IML desde o dia 15 de março. O corpo foi encontrado atrás da Unidade de Pronto Atendi...