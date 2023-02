Vida Urbana Corpo de indígena desaparecido é encontrado no Rio Sono Elson Srôzdazê saiu para pescar na quarta-feira, 1°. O irmão e o sogro da vítima encontraram o corpo boiando no rio

Bombeiros militares da Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS) localizaram no sábado, 4, o corpo do indígena Elson Srôzdazê, que estava desaparecido após ter saído para pescar no Rio Sono. A vítima morava na aldeia Brejão, a 70 km de Tocantínia, região central do estado, e estava desaparecida desde a quarta-feira, 1°. Os familiares iniciaram as buscas...