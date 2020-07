Vida Urbana Corpo de idoso é localizado em chácara de Riachinho e de mulher em casa de Pugmil Homem tinha os pés e mãos amarrados e sinais de espancamento e mulher teria morrido há pelo menos cinco dias

Um idoso foi encontrado morto em sua chácara localizada no assentamento Bacuri, na zona rural do município de Riachinho, no norte do Tocantins. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem, de 65 anos, tinha os pés e mãos amarrados e sinais de espancamento. Conforme apuração do G1 Tocantins, a vítima é Raimundo Pereira da Silva, que foi encontrado pelas autoridades após uma...