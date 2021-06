Vida Urbana Corpo de idoso é encontrado no rio Araguaia; somente neste ano, 35 pessoas morreram afogadas no TO Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o idoso e outras três pessoas nadavam a cerca de 100 metros da margem, em local de fortes correntezas. Contudo, a vítima tentava vencer a água, enquanto os amigos desceram para outro ponto e a vítima não foi mais vista

O corpo de Januário da Silva Abreu, 68 anos, foi encontrado, neste domingo, 20, no rio Araguaia, na cidade de Caseara, cidade distante a 260 km de Palmas, após horas de buscas do Corpo de Bombeiros. Até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros, 35 pessoas morreram afogadas no Tocantins, somente neste ano. Conforme a corporação, ele se afogou neste sábado, 19, quando...