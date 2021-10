Vida Urbana Corpo de idoso é encontrado em cisterna de Porto Nacional Bombeiros retiraram o corpo após três horas de ação

Após mais de três horas, o corpo de Domingos Janoario dos Santos ̧ de 61 anos, foi retirado de uma cisterna em Porto Nacional. A ação ocorreu no final da tarde deste domingo, 24, no Assentamento Santo Antônio, na zona rural da cidade. Conforme o Corpo de Bombeiros, que realizou a retirada do corpo do idoso, a cisterna tinha 16 metros de profundidade, e esta...