Redação Jornal do Tocantins

Julizar José Ribeiro, de 75 anos, foi encontrado morto na quarta-feira, 13, por volta das 17h16, em uma cisterna, no município de Palmeirópolis, região sul do estado.

Segundo a Polícia Militar, os familiares da vítima informaram que perceberam a ausência do idoso e iniciaram uma busca pela vizinhança, quando desconfiou que o corpo estivesse na cisterna de uma residência, pois estava aberta e nunca esteve aberta antes.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, a cisterna onde o idoso estava tinha cerca de 16 metros de profundidade, localizada na Avenida Goiás.

Para a retirada do corpo da vítima, a corporação precisou montar um sistema multiplicador de força, com um tripé, de cabos e de roldanas, para as equipes descessem e amarrassem o corpo.

Os bombeiros iniciaram a retirada do idoso às 17h16 de quarta-feira, 13, e encerraram às 1h16, desta quinta-feira, 14.

O corpo foi retirado e ficou à disposição do Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi, para as providências.