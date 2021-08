Vida Urbana Corpo de homem suspeito de ter sido assassinado é encontrado em Araguatins Polícia constatou que o corpo tinha pelo menos 37 perfurações, sendo 30 na região do tórax e do abdômen, um no braço esquerdo e outros seis nas nádegas

A Polícia Militar (PM) identificou, na noite deste sábado, 31, o corpo de um homem, de 27 anos, na TO-010, próximo à Araguatins, no norte do Estado. A corporação informou que tinha sido chamada, inicialmente, por causa de um acidente de trânsito. No local havia um carro e uma motocicleta batidos, mas quando analisou a cena, os policiais perceberam que o rapaz tinha s...