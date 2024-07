Vida Urbana Corpo de homem encontrado com marcas de tiros próximo a pedreira é identificado Vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo, no braço direito e na região do pescoço, apontou perícia. O caso é investigado

O corpo de homem encontrado com marcas de tiros em uma estrada que dá acesso a uma pedreira, na região sul de Palmas, foi identificado como Rafael Cláudio da Silva. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o corpo foi liberado aos familiares na manhã desta terça-feira (23). De acordo com a SSP, o corpo de Rafael foi encontrado no domingo (21). Conforme a perícia técnica, ele foi atingido por dois disparos de arma de fogo, um no braço direito e outro na região do pescoço...