Vida Urbana Corpo de homem desaparecido há dois dias é localizado em Praia Norte O corpo estava preso a galhos de árvore a aproximadamente quatro quilômetros do local onde Edmar Silva tomava banho e desapareceu

O Corpo de Bombeiros da 3ª Companhia em Araguatins localizou no final da tarde de segunda-feira, 7, o corpo de Edmar Araújo Silva de 33 anos, desaparecido desde a noite de sábado, 4, encontrado pela última vez no cais do porto, na cidade de Praia Norte, região do Bico do Papagaio. Testemunhas relataram que o homem tomava banho no rio Tocantins, entre 22h e 23h de...