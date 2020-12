Vida Urbana Corpo de homem desaparecido após pegar moto aquática para fazer manobras é encontrado em Miracema Vítima teria bebido e durante as manobra caído na água, sem colete, homem chegou a tentar nadar até a margem, as submergiu

O corpo de Marcelo Ribeiro dos Santos, de 27 anos, foi resgatado nesta segunda-feira, 30, no rio Tocantins, nas proximidades do Lago, na zona rural de Miracema do Tocantins. O Corpo de Bombeiros informou que o homem desapareceu ainda no domingo, 29, por volta das 16 horas, quando, após ingerir bebida alcoólica, teria pegado uma moto aquática emprestada para fazer manobras n...