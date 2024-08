Vida Urbana Corpo de homem assassinado com tiro na cabeça é identificado Autor do crime fugiu do local. Segundo a SSP, a polícia tenta localizar o responsável pelos disparos

O corpo do homem assassinado com um tiro na cabeça, na madrugada deste domingo (4), foi identificado como Williams Nascimento Pereira, de 40 anos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o corpo de Williams já foi liberado aos familiares. A vítima estava acompanhada por uma mulher que também ficou ferida, mas foi socorrida com vida e encaminhada ao hos...