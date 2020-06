Vida Urbana Corpo de homem é encontrado na região Sul de Palmas com marca de tiro no rosto 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas irá investigar o caso

Um homem com idade entre 25 e 30 anos foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira, 12, em um local conhecido como Soroba, próximo ao setor Santa Bárbara, na região Sul de Palmas. O corpo estava em um casa na área verde do local. De acordo com a Polícia Civil, o homem tinha uma marca no rosto causada por disparo de arma de fogo, além de parte do peito queima...