Redação Jornal do Tocantins

Na madrugada desta terça-feira, 25, a Polícia Militar (PM) encontrou o corpo de um homem, não identificado, na avenida dos Tucanos, setor Maracanã, em Araguaína, região norte do Estado.

De acordo com a corporação, após uma denúncia de homicídio os policiais foram até o local, por volta de 1h48min e se depararam com a vítima caída ao solo e ensanguentada.

Conforme a equipe, segundo testemunhas o homem morava no setor e era conhecido na região como “Bruno Coxó”.

O Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) esteve no local e constatou o óbito. A Polícia Científica verificou que a vítima sofreu uma perfuração provocada por arma branca à altura do peito esquerdo.

Após colher informações com testemunhas e realizar diligências, a guarnição da Polícia Militar conduziu um suspeito de 21 anos para a Delegacia da Polícia Civil de Araguaína, onde foi ouvido e será investigado pelo crime.

Ainda de acordo com a PM, a equipe da Delegacia de Homicídios também esteve no local. O corpo do homem foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para identificação, pois a vítima não portava documentos pessoais.