Um corpo masculino ainda não identificado foi localizado na rua 18 da quadra 42, no Aureny III, região sul de Palmas, na madrugada deste domingo, 17.

Segundo a Polícia Militar uma pessoa acionou a equipe e informou ter visto o suspeito caído no chão e com ferimentos de arma de fogo. A PM disse que ao chegar no local, o homem estava morto e sem documento. Também não havia testemunha no local. A polícia também disse que foi usada uma pistola .380 para cometer o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o homem possui tatuagem no braço escrito “Dulcilene” e havia cerca de oito perfurações no corpo da vítima, em diversos locais. Até o momento não há suspeitos ou presos.