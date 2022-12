Vida Urbana Corpo de homem é encontrado amarrado dentro de mala com sinais de violência Segundo a PM, havia nove perfurações no pescoço e cinco nas costas, todas ocasionadas por arma branca

Atualizada às 9h39 com informações da PC Na noite deste domingo, 20, a Polícia Militar (PM) encontrou o corpo de um homem, amarrado, com sinais de violência, dentro de uma mala que estava na Rua das Macieiras, no Setor Araguaína Sul II. De acordo com a PM, equipes receberam um chamado via Sistema Integrado de Operações (SIOP) para atender a ocorrência de encontro...