Vida Urbana Corpo de empresário que morreu carbonizado em acidente na BR-010 é liberado do IML Elismar Caetano Moreira de 57 anos ficou preso às ferragens e não conseguiu sair do veículo em chamas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública o caso é investigado

O corpo do empresário Elismar Caetano Moreira, de 57 anos, que morreu carbonizado após um acidente grave na BR-010, foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) de Palmas aos familiares na tarde deste domingo (28). Elismar era empresário do ramo de vendas de peças e acessórios para veículos automotores. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o...