Corpo de empresário araguainense é encontrado pelos bombeiros militares

Mergulhadores dos bombeiros encontraram nesta terça-feira, 13, o corpo do empresário Geraldo Pedro de Oliveira Neto, de 51 anos, na zona rural de Araguanã, região norte do estado. O empresário estava junto com a esposa e pilotava uma embarcação, mas teria voltado sozinho para buscar os pertences. Alguns minutos depois o barco foi avistado à deriva sem nenhum tripul...