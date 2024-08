Vida Urbana Corpo de dona de casa desaparecida em festa é encontrado em estado de decomposição em matagal Adriana Sousa Bequimãn tinha 39 anos. A irmã contou contou detalhes sobre o dia em que ela sumiu

A dona de casa, Adriana Sousa Bequiman, de 39 anos, foi encontrada morta em um matagal às margens da TO-070, sentido a Dueré e Formoso do Araguaia, região sudoeste do estado. Conforme a polícia, o corpo dela foi achado nesta quarta-feira (14) e ela estava desaparecida desde a última sexta-feira (9). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um homem ...