O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) localizou, na manhã desta terça-feira, 7, o corpo de Yasmim Costa, de 10 anos, que estava desaparecido no Rio Tocantins, em uma praia no município de Aguiarnópolis. O menino de 9 anos continua desaparecido.

Segundo a corporação, o corpo da vítima estava a cerca de 6 km do local do afogamento boiando.

As crianças desapareceram no domingo, 5, por volta das 17h30. Testemunhas contaram aos bombeiros que o local possui correnteza forte, com água pouco turva e sem galhadas. Medição realizada no local constatou uma profundidade de 18 metros no local do afogamento das crianças.

De acordo com os bombeiros, as crianças pertencem a uma família de ciganos que estavam acampados próximos ao local.

As buscas continuam para localizar o corpo do menino.