Vida Urbana Corpo de comerciante é encontrado na TO-164 em Xambioá na região norte do Tocantins Polícia Civil suspeita que o homem tenha sido assassinado a tiros na cidade

O corpo do comerciante Antônio Renato da Silva, de 37 anos, foi encontrado, na TO-164, nesta segunda-feira, 21, em Xambioá, no norte do Tocantins. A Polícia Civil suspeita que o homem tenha sido assassinado a tiros. Ainda segundo a Polícia Civil, o corpo estava com perfurações e já em estado de decomposição. Conforme informou o G1 Tocantins, a família d...