Vida Urbana Corpo de caseiro desaparecido no Rio Tocantins é encontrado por bombeiros militares Embarcação em que estava Leandro Simplicio, de 39 anos, bateu em uma pedra e provocou a queda da vítima no rio, em Gurupi

Bombeiros militares encontraram na manhã desta quarta-feira, 17, após quase 30 horas de buscas, o corpo de Leandro Simplicio, de 39 anos, que estava desaparecido no Rio Tocantins. O caseiro cuidava de um rancho às margens do rio, numa área conhecida como Vila Quixaba, na BR-242, em Gurupi, região sul do Estado. Leandro voltava de outra propriedade, depois de sair para p...