O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) anunciou neste domingo, 15, a troca de cinco comandos no Estado, que devem acontecer a partir desta semana. Vão passar pela troca o 1º Batalhão e duas Companhias de Palmas, além de Paraíso e Araguatins.

As cerimônias devem acontecer durante esta semana com solenidade de passagem de comando e entrega de medalhas a militares. Os eventos ocorrerão nas sedes das corporações.

Em Araguatins, no Bico do Papagaio, a 3ª Companhia, que é ligada ao 2º Batalhão, será a primeira a passar por mudança no cargo. A cerimônia está marcada para a próxima terça-feira, 17, às 8h. Após três anos à frente do comando da Companhia, o capitão Silvano Florentino Lopes será substituído pelo também capitão Jarbas Borges.

1º Batalhão

A troca de comando do 1° Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM), em Palmas, será do major Antônio Luiz Soares da Silva que vai ser substituído pelo major Alex Matos Fernandes. A cerimônia será na quinta-feira, 26, às 9h, na sede do CBMTO.

Demais Companhias

A 3ª Companhia de Bombeiros Militar, em Paraíso do Tocantins, também ligada ao 1ª BBM, terá passagem de comando na sexta-feira, dia 27. A cerimônia está marcada para às 9h, na sede da Companhia.

As últimas passagens de comando serão em Palmas. Dia 09 de fevereiro, às 9h, na Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS), na Orla da Praia da Graciosa, sede da corporação. No dia 10 de fevereiro, a passagem de comando será na 2ª Companhia de Bombeiros Militar, em Taquaralto. A cerimônia será às 9h.

De acordo com a assessoria do CBMTO, nas demais Companhias serão realizadas chamadas gerais com entregas de medalhas.