O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) está com inscrições abertas para o Curso de Formação de Guarda-Vidas Civis. De acordo com o edital, os candidatos às 360 vagas podem ser de ambos os sexos com idade a partir de 18 anos.

O objetivo é atender as nove cidades onde a corporação tem unidades operacionais. de acordo com a corporação, os aprovados vão atuar com a prestação de serviço voluntário na prevenção aos afogamentos e no salvamento aquático.

Os interessados precisam preencher o formulário para o teste físico seletivo até às 12h, da próxima sexta-feira, 26, por meio do link https://bit.ly/3yEYdZ3. No momento da inscrição, deverá ser feita também a escolha da unidade onde quer fazer as provas.

Uma das exigências para participar da seleção é a apresentação de atestado médico que deve constar que o candidato está apto para participar do teste físico. O documento deve original, ou cópia autenticada em cartório, emitido há no máximo 30 dias anteriores ao dia da prova. No atestado deverá constar que o candidato está apto para realizar o TFS do processo seletivo. Deverá constar ainda, explicitamente e de forma legível, o CRM do médico emitente.

Os candidatos aprovados terão 50 horas/aula de formação na modalidade presencial, com conteúdo teóricos e práticos. As aulas teóricas serão ministradas nas dependências dos quartéis do CBMTO e poderão acontecer no período diurno e noturno, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Os candidatos classificados, dentro do número de vagas, serão convocados para matrícula no Curso de Formação de Guarda-Vidas Civis, a ser realizado entre os dias 19 a 23 de junho deste ano, nas sedes das unidades do CBMTO.