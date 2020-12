Vida Urbana Corpo de Bombeiros contrata banca e define detalhes para concurso público com 115 vagas Publicação do edital tem previsão de ocorrer no início de 2021; comissão e banca organizadora realizaram uma reunião nesta terça-feira

O Corpo de Bombeiros definiu os últimos detalhes do concurso público para seleção de mais de 100 candidatos para vagas de soldado e oficial. Serão ofertadas 100 vagas para soldado de segunda classe e 15 para oficiais com expectativa de cerca de 20 mil inscritos no certame, e a publicação do edital tem previsão de ocorrer no início de 2021. Conforme os Bombeiros, para c...