Vida Urbana Corpo de bebê é encontrado no Aterro Sanitário de Palmas Polícias Civil, Militar e peritos se dirigiram para o local na tarde deste sábado, 4, e a Delegacia de Homicídios deve investigar o caso

Atualizada às 16h14. Na tarde deste sábado, 4, as autoridades receberam a informação de que havia o corpo de um bebê no Aterro Sanitário de Palmas. Segundo informações preliminares, o corpo é de um menino, e foi encontrado pelo motorista de um trator que estava revirando o lixo no final da manhã. De acordo com o superintendente de Serviços Públicos da Secret...