Redação Jornal do Tocantins

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram na manhã desta segunda-feira, 28, o corpo do auxiliar de montagem Eder José dos Santos, de 46 anos, desaparecido desde o domingo, 27, no Lago da Hidrelétrica Corujão, setor Beira Lago, em Araguaína.

Conforme divulgado pela corporação, os militares encontraram o corpo por volta das 7h15, às margens da lagoa. Eder Santos estava com a parte superior da cabeça à vista.

A equipe iniciou as buscas de superfície com embarcação refazendo o trajeto da ilha até a margem leste e em “zigue-zague” onde o auxiliar de montagem tinha sido visto pela última vez até a margem sul.

O corpo foi levado para as margens do lago e ficou à disposição do Instituto Médico Legal.