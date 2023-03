Redação Jornal do Tocantins

O autônomo Jarbas Coelho e Silva, colinense de 49 anos, apareceu sem vida na manhã desta quinta-feira, 2, em um imóvel da avenida perimetral, próximo ao colégio do setor Maracanã, em Araguaína, norte do Tocantins.

O caso chegou à Polícia Civil após um irmão dele mais velho ter comparecido na 5ª Central de Atendimento e registrado a ocorrência.

O homem soube da morte do irmão após vizinhos do local terem relatado que duas pessoas não identificadas, suspeitas de serem usuárias de drogas, terem informado que havia uma pessoa morta no local.

Estas duas pessoas teriam pernoitado no mesmo local que a vítima, mas saíram pela manhã.