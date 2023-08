Redação Jornal do Tocantins

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) encontraram na manhã desta sexta-feira, 4, o corpo da adolescente Dânyelle Pinheiro Rodrigues, de 13 anos, desaparecida desde terça-feira, 1º, na praia de Novo Acordo.

Conforme divulgado pela corporação, os militares encontraram o corpo da adolescente por volta das 10h20 em uma distância aproximada de 25 km da Praia dos Borges, local onde ocorreu o afogamento e início da operação.

A equipe iniciou as buscas de superfície com apoio de outra embarcação que era composta por voluntários.

Conforme divulgado, os bombeiros tentavam contato na fazenda Pontal das Águas por telefone e Whatsapp, para acionamento das autoridades.

Desaparecimento

A adolescente desapareceu na terça-feira, 1º,enquanto banhava no rio. As buscas iniciaram ainda durante a noite, os militares chegaram ao local por volta das 20h41 e fizeram mergulhos nos locais. As buscas foram finalizadas horas depois e retomadas nos dias seguintes.

Familiares da adolescente e comunidade ajudaram nas buscas com uma embarcação nas superfícies e margens do rio.