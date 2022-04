Vida Urbana Corpo de adolescente é encontrado no Rio Tocantins; bombeiros registram 15 afogamentos neste ano Aylton Júnio Alves Dias sumiu enquanto tomava banho no ponto da balsa, em Porto Nacional, na tarde desta quinta-feira, 14

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) encontraram, no fim da tarde desta quinta-feira, 14, o corpo do adolescente Aylton Júnio Alves Dias, 15 anos, que desapareceu no rio Tocantins, em Porto Nacional, 60 km distante de Palmas. A vítima desapareceu enquanto tomava banho com outros jovens na região do ponto da balsa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, com es...