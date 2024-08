Vida Urbana Corpo de adolescente é encontrado amarrado e com marcas de tiros próximo ao Aeroporto de Palmas Conforme a Secretaria da Segurança Pública, até o momento não há suspeita de quem tenha cometido e nem a motivação do homicídio

Atualizada às 17 horas O corpo de um adolescente, de 16 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (15), com marcas de tiro, em um setor de chácaras, próximo ao Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, na região sul de Palmas. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o corpo do adolescente com as mãos amarradas para trás. A Secretaria da Segu...