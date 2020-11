Vida Urbana Corpo com sinais de violência é encontrado próximo ao terminal rodoviário de Palmas Polícia Civil informou que ainda não identificou o corpo

A Polícia Civil investiga o caso de um corpo encontrado nesta sexta-feira, 6, em uma área no fundo do terminal rodoviário de Palmas. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa deve ficar responsável pelo caso. Apesar de conformar a localização, a Polícia Civil disse que o corpo não está identificado, e somente após o reconhecimento e laudo do Instituto de Med...