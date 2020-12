Vida Urbana Corpo com marcas de tiros é encontrado às margens do rio Tocantins Polícia Civil informou que investigações preliminares apontam que vítima é do Maranhão e após ser morta teve o corpo jogado no rio e trazido para São Sebastião pela correnteza

Um corpo foi encontrado boiando neste domingo, 20, às margens do rio Tocantins em São Sebastião do Tocantins. O corpo tinha várias perfurações de arma de fogo e foi encontrado por uma pessoa que estava na região. Ao G1 Tocantins, a Polícia Militar informou que ficou constatado que a vítima levou quatro disparos de arma de fogo na região do tórax e mais um no ...