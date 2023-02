Vida Urbana Corpo é encontrado sem a cabeça em Morro Grande, distrito de Barra do Ouro Polícia afirma que se trata de um homem que estava desaparecido desde sábado

Um corpo localizado na manhã deste domingo, 19, em uma área de mata com a cabeça decepada é de um homem que estava desaparecido desde o sábado. Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), a cabeça da vítima não foi encontrada no mesmo local onde está o corpo, uma área de mata no distrito de Morro Grande, no município de Barra do Ouro, nordeste do Toc...