Redação Jornal do Tocantins

Natural de Caldas Novas, Goiás, Lourenço Gomes de Oliveira, de 84 anos, foi encontrado morto, no domingo, 15, por volta das 23h21, em um bueiro no município de Paraíso do Tocantins.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, os familiares da vítima informaram que ele estava desaparecido desde às 16 h de domingo e que o idoso conhecia o local.

Ainda conforme os bombeiros, o corpo de Lourenço foi localizado em um bueiro que interliga o setor Oeste com o setor Jardim Paulista, flutuando enganchado em uma galha, na parte mais profunda.

Os bombeiros iniciaram a retirada do idoso às 23h21 de domingo, e encerraram às 1h16, desta segunda-feira, 16.

O corpo foi retirado e ficou à disposição do Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local.