Corpo é encontrado com a cabeça esmagada em setor de Araguaína

Na noite da última quinta-feira, 14, a Polícia Militar encontrou o corpo de um homem com a cabeça esmagada em Araguaína, Norte do Estado. Segundo a PM, o corpo estava na rua Cristo Redentor, no setor Borges, por volta das 21 horas da última quinta-feira, 14, e seria, possivelmente, de um morador de rua. O corpo não foi identificado e estava sem documentos pessoa...