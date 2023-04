Um corpo carbonizado estava em cima de uma motocicleta, também queimada, na noite desta segunda-feira, 10, na TO-010, em Darcinópolis, próximo ao bar do Luizão, na região norte do estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a chamada inicialmente era para registrar um acidente de trânsito com morte, próximo de um bar na zona rural do município, por volta das 21h30. Quando chegaram no local, os agentes encontraram o corpo carbonizado junto com o veículo.

Ainda segundo a PM, não foi possível identificar a vítima. A Polícia Científica compareceu ao local da ocorrência e encontrou perto do corpo uma cápsula de pistola deflagrada. O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína, onde passar por exames de identificação.