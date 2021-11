Vida Urbana Corpo é encontrado boiando no rio Tocantins e suspeita é que jovem pertença a grupo de assaltantes PM suspeita que jovem faria parte de um grupo que furtou e roubou residências em Sampaio e participou de uma troca de tiros com a polícia

O corpo de um homem, de 19 anos, foi encontrado boiando no rio Tocantins, em Praia Norte. A suspeita da Polícia Militar é que o corpo seja de uma dos envolvidos em uma série de furtos e roubos em Sampaio que terminou com uma troca de tiros na última quarta-feira, 24.Na data um dos suspeitos morreu no local durante a ação. Conforme a PM, no dia três homens suspeitos de praticar furtos e roubos estavam tentando atravessar o rio em uma ...