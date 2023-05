Desmobilizada nesta quarta-feira, 17, Operação Canguçu das policias do Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Pará e Minas Gerais é considerada exitosa pelo comandante do Bope do Mato Grosso, coronel Frederico Correa Lima Lopes.

Ao Jornal do Tocantins, o militar destacou a abnegação dos policiais que ao longo de quase 40 dias empreenderam uma operação considerada complexa que devolveu a tranquilidade e paz para a sociedade. “Não é somente entrar na região de mata e buscar por criminosos, é uma operação complexa e organizada, na qual cada integrante tem uma missão primordial, pois sem ela a engrenagem não gira e a operação fracassa”.

Coletiva tocantinense

A Polícia Militar do Tocantins vai realizar na quinta-feira, 18, às 16h, a recepção dos policiais que regressam para a capital e dará uma coletiva de imprensa no Quartel do Comando Geral para comentar a operação.

De acordo com o balanço da corporação, 18 criminosos morreram durante confrontos e cinco suspeitos foram presos, dois deles na área do cerco policial. E outros três que teriam ajudado na logística do crime. Além das prisões e mortes, a operação também apreendeu 18 armas. Dentre elas dois fuzis .50 e 11 AK-47, carregadores, milhares de munições, coletes balísticos, capacetes balísticos, materiais explosivos e detonadores, além de coturnos, luvas, joelheiras, cotoveleiras, balaclavas e mochilas.

Ainda segundo a Polícia Militar do Tocantins, a operação vai entrar na 2ª fase, com barreiras, bloqueios e serviço de inteligência para identificar quem apoiou o restante da quadrilha.

Confira os pontos analisados pelo comandante do BOPE/MT.

Avaliação geral da operação

“A operação Canguçu foi bem sucedida. O intuito criminoso do domínio de cidade foi frustrado mais uma vez pela segurança pública”.

Efeitos do assalto na sociedade

“Crimes como esse geram um pânico na população e essa resposta imediata é de suma importância. Além de traumático, esse crime gera um prejuízo econômico para toda a região, pois as atividades financeiras sofrem interferência direta com a não circulação de valores e pessoas.”

Atuação das forças policiais

“A segurança pública busca amenizar até isso [efeitos econômicos e prejuízos) com suas várias frentes de atuação durante a operação, pois não é somente entrar na região de mata e buscar por criminosos, é uma operação complexa e organizada, na qual cada integrante tem uma missão primordial, pois sem ela a engrenagem não gira e a operação fracassa”.

Sobre o desfecho da quadrilha

“Além de não terem sucesso no roubo, devido a segurança das instalações da empresa, foram capturados pelo crime, que em breve deve ser tipificado como terrorismo, pois existe um Projeto de Lei no Congresso que versa sobre isso”.

Sobre a reunião das forças policiais

“Garantir a sensação de segurança pela manutenção da ordem pública é nossa função, e posso dizer que a Polícia Militar de Mato Grosso, juntamente, com as Polícias Militares de Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Pará cumpriram com o seu mister. Foram homens e mulheres abnegados que ao longo de quase 40 dias viveram para trazer a tranquilidade e paz para a sociedade”.

Apoio dos gestores e da sociedade

“E Graças aos gestores, iniciando pelos Governadores, que inclusive se fizeram presentes para demonstrar o interesse do chefe do executivo na solução do ocorrido, Secretários de Segurança e Comandantes Gerais de cada Estado, toda essa articulação e manutenção de tropa foi possível. Portanto, em nome do BOPE MT agradeço a cada um que ombreou conosco nessa operação. E um agradecimento a cada cidadão que nos apoiou na logística, no emocional e na informação durante esse período de atuação.”