Vida Urbana Coronel da Polícia Militar do Tocantins é preso por atividade de milícia no interior do Maranhão Oficial da reserva chegou a resistir à prisão, divulgou a Polícia Civil do estado vizinho. Operação prendeu 10 pessoas e apreendeu armas e munições

Atualizada às 19h40 Uma operação de repressão ao crime de milícia armada no município de Fernando Falcão, a 543 km de São Luís, no Maranhão, resultou na prisão de 10 pessoas. Entre os presos está um coronel da reserva da Polícia Militar do Tocantins que chegou a resistir à prisão. Os demais envolvidos são um fazendeiro, policiais penais e militares do P...