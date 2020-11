Vida Urbana Coronavírus: Estado passa de 80 mil infectados após 331 novos casos registrados Tocantins registra mais duas mortes nesta quarta, 25

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informa nesta quarta-feira, 25 mais 331 novos casos confirmados e mais duas mortes registradas para Covid-19. Do total de 253.362 pessoas notificadas com a Covid-19 há 80.218 casos confirmados da doença. Destes, 72.744 pacientes estão recuperados e 6.321 ativos. Com as duas mortes, o número de óbitos pela doença chega a 1.15...