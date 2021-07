Vida Urbana Coordenador do Gaeco assume caso Marielle temporariamente no MP-RJ Promotor de Justiça Bruno Gangoni ficará à frente das investigações, até a escolha de novos nomes

O MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) divulgou neste sábado (17) a escolha do promotor de Justiça Bruno Gangoni para assumir temporariamente as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Gangoni é coordenador do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-...