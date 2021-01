Vida Urbana Convocação do Comitê de Respeito à Diversidade Religiosa é publicada e inscrições começam dia 25 Ato administrativo publicado ainda em dezembro foi republicado com alterações e detalhes para a inscrição de interessados ao pleito

Um edital com alterações no ato de convocação do Comitê de Respeito à Diversidade Religiosa do Tocantins (CEDR-TO) está publicado nesta quarta-feira, 14, no Diário Oficial. O documento traz os critérios de habilitação para escolha de entidades da sociedade civil em função de composição própria, para atuação no biênio 2021/2023. Conforme a Secretaria de Cidadani...